Киев, 17 июня, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Быстрого эффекта от истребителей F-16 ждать не стоит, поскольку лётчикам нужно время, чтобы освоиться в воздухе, заявил спикер командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире украинского телемарафона.

Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

По словам спикера, цели применения истребителей F-16 будут определяться руководством, но необходимо также понимать, что выполнение боевых задач отличается от учебно-тренировочных полётов, а значит украинские лётчики должны уметь ориентироваться в воздушном пространстве страны.

Евлаш также добавил, что украинская армия не получит сразу большое количество F-16.

«Мы понимаем, что мы будем получать F-16 постепенно. Конечно, чтобы эффективно выполнять задания разной сложности, нам надо много таких самолётов. Всё зависит от того, в какоем количестве и какой модификации они будут поставлены на Украину».

16 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждёт передачу от Дании американских истребителей F-16. На Западе же подчёркивают невозможность поставок Киеву таких самолётов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб.

Ранее в США сообщали о том, что 11 стран НАТО взяли на себя ответственность за обучение украинских пилотов ещё год назад, на саммите альянса в Вильнюсе. Однако программа и качество обучения ВСУ оставляют желать лучшего.

Как передавало ИА Регнум, Киев может получить более 60 истребителей F-16 уже этим летом. Их Украине планируют поставить Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия.