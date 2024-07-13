ДНР, 13 июля, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Экипаж разведывательно-ударного вертолёта Ка-52М «Аллигатор» Воздушно-космических сил России разгромил опорный пункт украинских войск в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 13 июля сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Ка-52 «Аллигатор»

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ка-52М уничтожил опорный пункт и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск «Восток», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Российские военные нанесли удар по опорному пункту в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике неуправляемыми и управляемыми авиационными ракетами С-8 и «Вихрь». Вооружённые силы Украины понесли потери в живой силе убитыми и ранеными.

Отмечается, что этот удар стал ответом на неудачную попытку украинских войск атаковать военный аэродром ВС РФ.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Восток» в течение недели улучшили тактическое положение, отразив девять атак противника. Украинские войска потеряли до 980 военнослужащих, один танк, девять боевых бронированных машин, в том числе два американских БТР M113, 16 орудий полевой артиллерии, из которых девять натовского производства, а также 40 автомобилей.

За неделю Вооружённые силы России освободили населённые пункты Сокол, Чигари, Яснобродовка и Восход в Донецкой Народной Республике.