Москва, 31 октября, 2014, 16:34 — ИА Регнум. Глава российского императорского дома (РИД) Великая княгиня Мария Владимировна является родственницей пророка Мухаммеда, заявил узбекским журналистам сегодня, 31 октября советник канцелярии РИД Кирилл Немирович-Данченко, который прибыл в Узбекистан для подготовки визита Великой княгини Марии Владимировны, запланированного на 3-15 ноября.

«Это не сказка „Тысяча и одна ночь“, этот факт юридически признан всем мусульманским миром. В мире живут несколько десятков доказанных потомков пророка и, так сложились обстоятельства, что российская царствующая династия несет в себе кровь пророка Мухаммеда», — отметил Немирович-Данченко.

Советник канцелярии РИД сообщил, что «княгиня является также потомком царя Давида, так как ее мать — урожденная царица грузинская, представительница рода Багратион-Мухрамских, которые официально являются потомками этого царя».

Для православных Великая княгиня является единственным в русской истории потомком патриарха Филарета, добавил Немирович-Данченко. «Патриарх до того, как стать монахом, имел детей, и его сын Михаил стал первым представителем Романовых», — указал представитель РИД.

Тем самым, отметил он, сложилась уникальная ситуация, когда в одном лице объединились сразу три религии. «Я других таких прецедентов в мире не знаю», — подчеркнул советник.

По его словам, Великая княгиня Мария Владимировна является главой российского императорского дома, законной правопреемницей Всероссийских императоров и хранительницей исторических идеалов и духовных ценностей династии. Немирович-Данченко подчеркнул, что она будет первой из глав РИД, кто посещает Узбекистан. В ходе поездки Мария Владимировна намерена посетить города Ургенч, Хиву, Самарканд, Каган, Бухару, в частности, расположенные там православные храмы. Также она намерена провести встречу с соотечественниками, встретиться с представителями МИД республики, Комитета по делам религий и руководством Духовного управления мусульман Узбекистана. Великую княгиню сопровождают князь Вадим Лопухин, княгиня Екатерина Лопухина и другие представители РИД.