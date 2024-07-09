Ростов-на-Дону, 9 июля, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Огнеборцы ликвидировали пожар на подстанции в Родионово-Несветайском районе Ростовской области, вспыхнувший после массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 9 июля. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«В 06:08 пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров, проводится охлаждение трансформаторов. Пострадавших нет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Он уточнил, что к тушению пожара удалось приступить только после проверки сапёрами территории возле подстанции.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 9 июля силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили массированную атаку БПЛА на Ростовскую область. В Родионово-Несветайском районе из-за ударов дронов загорелись два трансформатора на электроподстанции. Также в Ростове-на-Дону произошло возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидировали.

После отражения атаки украинских БПЛА в Волгоградской области в результате падения обломков сбитых дронов пожары вспыхнули на подстанции во Фролово и нефтебазе в городе Калаче-на-Дону.

Также российские военные сбили в Курском и Октябрьском районах Курской области четыре беспилотных летательных аппарата. Над территорией Воронежской области силы ПВО нейтрализовали несколько украинских БПЛА самолётного типа. По словам губернатора региона Александра Гусева, по предварительным данным, после отражения воздушной атаки пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.