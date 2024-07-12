Тегеран, 13 июля, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Президентские выборы в Иране продемонстрировали стабильности политической системы страны в условиях сложной ситуации в регионе, заявил избранный президент Исламской республики Масуд Пезешкиан.

ИА Регнум Масуд Пезешкиан

«В условиях войны и турбулентности в нашем регионе политическая система Ирана продемонстрировала удивительную стабильность, проведя выборы в конкурентной, мирной и упорядоченной манере», — указал он в статье «Моё послание новому миру», опубликованной в Tehran Times 12 июля.

Пезешкиан отметил, что достойное проведение выборов подчеркнуло приверженность народа Ирана к демократической передаче власти.

Также Пезешкиан заявил, что Тегеран глубоко дорожит дружбой с Россией и Китаем, поддержавшим страну в трудные времени. По его словам, Иран продолжит укреплять сотрудничество и расширять отношения с РФ, которую он назвал ценным стратегическим союзником, и КНР, оказавшей ключевую поддержку в нормализации отношений с Саудовской Аравией.