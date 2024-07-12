Москва, 12 июля, 2024, 13:46 — ИА Регнум. В Кремле не исключают никаких договорённостей, в том числе по возобновлению зерновой сделки, но такие вопросы нужно рассматривать комплексно, заявил 12 июля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Минобороны Турции/РИА Новости

Глава государства не раз говорил, что открыт к диалогу и к любым попыткам достижения договорённостей «на базе определенного мировоззрения».

«Президент открыт к диалогу с тем, чтобы вопрос рассматривать в комплексе. Выбирать какие-то вопросы из общего контекста создавшейся ситуации невозможно, надо все рассматривать в комплексе», — заявил Песков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне заявил 12 июля, что надеется на возобновление зерновой сделки. Ранее, 11 июля, он заявил, что обсуждал возможность возобновления зерновой сделки с президентом России Владимиром Путиным.