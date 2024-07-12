Москва, 12 июля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал законы об индексации акцизов на табачную и алкогольную продукцию на период 2025–2027 годов. В ближайшие три года ставки вырастут на 4%. Документ 12 июля опубликован на портале правовой информации.

ЕРА/ТАСС

Согласно закону, в 2025 году акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) составит ― 4 657 рублей за 1 кг, в 2026 году ―4 843 рубля за 1 кг, в 2027 году ― 5 037 рублей за килограмм.

Акциз на сигары за одну штуку составит в 2025 году ― 315 рублей, в 2026 году ― 328 рублей, с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно ― 341 рубль.

Акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путём нагревания, составит в 2025 году ― 9 807 рублей за 1 кг, в 2026 году ― 10 199 рублей за 1 кг, в 2027 году ― 10 607 рублей за 1 кг. Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина в ближайшие три года 44, 46 и 48 рублей за 1 мл.

Акциз на этиловый спирт (в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты) составит в 2025 году 673 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре, в 2026 году ― 700 рублей за литр, в 2027 году ―728 рублей за 1 литр.

Акциз на крепленое (ликёрное) вино, креплёное вино наливом составит в 2025 году 148 рублей за 1 литр, в 2026 году ― 154 рубля за 1 литр, в 2027 году ― 160 рублей за литр.

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху за один литр за три года вырастет с 27 до 29 рублей. Такой же акциз предусмотрен на пиво с нормативным содержанием объёмной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Путинподписал закон о повышении акцизов в том числе на табачную продукцию. Решение вступило в силу с 1 января 2024 года. Закон также предусматривает индексацию сборов в 2025 и 2026 годах.

Госдума 20 июля приняла во втором чтении поправки в законопроект о реализации отдельных положений налоговой политики, предусматривающие индексацию акцизов на табак и крепкий алкоголь в 2024–2026 годах. Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов ранее пояснял, что ставки предполагается проиндексировать на прогнозируемый уровень инфляции.