Москва, 20 июля, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Госдума 20 июля приняла во втором чтении поправки в законопроект о реализации отдельных положений налоговой политики, предусматривающие индексацию акцизов на табак и крепкий алкоголь в 2024–2026 годах.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В 2024 году акцизы будут повышены на 5%, в 2025 и 2026 годах — на 4%. Заместитель министра финансов России Алексей Сазанов ранее пояснял, что ставки предполагается проиндексировать на прогнозируемый уровень инфляции.

В части алкоголя ставки устанавливаются на продукцию с долей этилового спирта до 9%, за исключением пива, вин, сидра, российского шампанского и ряда других напитков.

В части табачной продукции предполагается рост величины акцизов в том числе для табака, потребляемого путём нагревания, и жидкостей для электронных систем доставки никотина.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении (по аналогии с алкогольным рынком) госрегулирования производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Цель новых мер — сокращение объёмов нелегального выпуска и продажи такой продукции, а также сырья для неё.

Госдума 13 июля приняла закон, регулирующий перемещение физическими лицами по территории России никотиносодержащей продукции. Он был принят также для противодействия нелегальному обороту сигарет и другой табачной продукции.