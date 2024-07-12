Хельсинки, 12 июля, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Депутаты парламента Финляндии в ходе заседания 12 июля во втором чтении поддержали законопроект об ограничении приёма беженцев на границе, в том числе на границе с Россией, и их выдворении из страны. Трансляцию ведёт пресс-служба законодательного органа.

IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

За принятие документа проголосовали 167 депутатов, против — 31 народный избранник.

На заседании также присутствовали активисты, которые призывали депутатов не принимать проект закона. Они выкрикивали лозунги, что инициатива нарушает верховенство закона, и никого нельзя объявлять незаконным. Из-за активистов приходилось прерывать обсуждение, их вывели из зала.

Как передавало ИА Регнум, власти Финляндии закрыли все пропускные пункты на границе с Россией в декабре 2023 года. Это решение объяснили противодействием большому потоку въезжающих с российской стороны беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Финляндия, отгораживаясь от России, фактически закрывается от мирового большинства. Она подчеркнула, что такие шаги портят жизнь самим финнам.

В марте 2024 стало известно, что после закрытия границы с Россией пришёл в упадок приграничный финский муниципалитет Виролахти. Местные СМИ сообщили о пустых улицах, по главной дороге за час проезжали несколько автомобилей.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в мае заявил, что частичное открытие границы с Россией будет возможно, если финский парламент примет закон о выдворении просителей убежища. Сначала он планирует открыть один погранпункт, а потом, вероятно, появится возможность для открытия других КПП.