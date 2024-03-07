Хельсинки, 7 марта, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Исчезновение грозит муниципалитету Виролахти в Финляндии, который опустел после закрытия финско-российской границы. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Heikki Saukkomaa/AP/TASS Финляндия. Виролахти. Пункт пропуска «Ваалимаа» на финско-российской границе

Район находится на юге страны в провинции Кюменлааксо. Журналисты отмечают, что Виролахти пришёл в упадок из-за ситуации на границе. На главной дороге муниципалитета за час можно встретить всего несколько проезжающих автомобилей.

В Финляндии предложили спасти Виролахти через его объединение с городом Хамина. В департаменте минфина подчеркнули, что этот шаг не решит всех проблем, однако привлечет больше возможностей для развития муниципалитета и всего региона.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Финляндия закрыла все пропускные пункты на границе с Россией. В Хельсинки объяснили своё решение борьбой с большим потоком беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, которые якобы стремятся попасть республику через Россию. Финские власти возложили ответственность за ситуацию на российскую сторону.

7 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва пытается обсудить с Хельсинки вопрос о пограничных переходах, но Финляндия избегает контактов с Россией. Она добавила, что поведение финских властей является возвратом к периоду холодной войны.

3 марта журналист Кости Хейсканен в интервью RT сообщил о том, что в Финляндии ощущается атмосфера фашизма и русофобии. По его словам, эта ситуация взвывает желание у всё большего количества жителей переехать в Россию.