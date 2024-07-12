Москва, 12 июля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Администрация Москвы предоставила инвесторам для строительства под промышленные производства 46 участков в аренду по ставке 1 рубль в год, сообщил 12 июля мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

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«Эта мера поддержки действует в Москве с марта 2022 года и позволяет инвесторам снизить затраты на создание производств и в короткие сроки наладить выпуск важной для города продукции», — написал он.

На сегодняшний день в ходе реализации масштабных инвестиционных проектов в аренду по льготной цене предоставили 200 га земли в различных районах столицы, чтобы там возвели промышленные предприятия. На них создадут 25 тыс. рабочих мест, сообщил Собянин.

В качестве примеров мэр привёл выделение участков под пищевые производства около деревни Троицкое, на создание производства по пошиву одежды в Отрадном, на производство медицинской продукции в районе Северный и на создание мясоперерабатывающего комбината в районе Ново-Переделкино, где уже строят вторую очередь предприятия.

Как передавало ИА Регнум, Собянин в марте заявил, что промышленные предприятия Москвы за семь лет нарастили производство более чем в два раза. Он также сообщил, что в столице для них действует свыше 20 программ поддержки. Кроме льготной аренды, инвесторы могут получить целевые займы, субсидии или специальные статусы.