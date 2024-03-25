Москва, 25 марта, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Более чем в два раза нарастили объём производства промышленные предприятия Москвы за семь лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр инновационного производства «Технополис Москва». Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва

Градоначальник напомнил, что сегодня для промышленных предприятий Москвы доступно свыше 20 системных городских мер поддержки, среди которых — субсидии и целевые займы, льготная аренда земли при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов, специальные статусы и другие.

У 70 столичных компаний есть статус промышленного комплекса, рассказал Сергей Собянин. Для них действует специальный налоговый режим и снижена ставка аренды земли. Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» за девять месяцев 2023-го сэкономили на налогах свыше 3,1 млрд рублей. Сэкономленное идёт на развитие предприятий.

В Москве выпускается высокотехнологичное оборудование, лекарства и медицинские изделия, комплектующие для автомобилей и машиностроения, обувь, одежда и другая продукция.