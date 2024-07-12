Донецк, 12 июля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР приговорил бывшего ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Вадима Голду к 14 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Alexander Rekun/Global Look Press

«Суд установил, что в декабре 2021 года Голда, находясь на территории ДНР, выполнил разведывательное задание в интересах иностранной разведки путём сбора данных об объектах промышленности республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ наносили по этим объектам ракетные удары, причинившие ущерб на 96,9 млн рублей. Кроме того, предоставленную им информацию могли использовать против российской армии.

Также суд конфисковал 43 бронированных машины Toyota Land Cruiser 200, которые сотрудники ОБСЕ на Украине использовали против безопасности России и ДНР.

Голда был задержан в апреле 2022 года. Глава ДНР Денис Пушилин тогда отмечал, украинские военные имели доступ к камерам миссии ОБСЕ, могли управлять ими и корректировали огонь.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года гражданин Великобритании Дэвид Оррэллс попал под уголовное преследование за шпионаж. Являясь сотрудником ОБСЕ, руководителем группы технического мониторинга, он участвовал в передаче украинской стороне данных, которые потом были использованы для обстрелов территории ЛНР.

В июле 2022 года в багаже сотрудника ОБСЕ обнаружили снимки городов с условным обозначением Вооружённых сил ДНР, образцы используемого ими камуфляжа, набор шевронов воинских подразделений и медали. Предполагалось, что всё это должно было быть вывезено в страны НАТО для изучения, а карты могли использоваться для нанесения ударов по территории ДНР.