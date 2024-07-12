Москва, 12 июля, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Порядка 7,5 тыс. семей получили новые квартиры по программе реновации на западе Москвы, заявил 12 июля в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Введены и переданы под заселение 37 новостроек, строятся и проектируются ещё 48 жилых комплексов. Правообладателями новых квартир стали около 7,5 тысячи семей, многие из них воспользовались бесплатной помощью при переезде», — написал он.

Собянин сообщил, что всего на западе города в программу реновации включили 548 домов, в которых проживают около 104 тыс. человек. Власти подходят комплексно к развитию территорий, кроме жилых домов, в округе развивают социальную инфраструктуру.

В новом квартале в Рублёво-Архангельском строят детсад на 350 мест и запланировано возведение школы на 1030 учеников, в районе Очаково-Матвеевское построят детсад на 275 мест, а также идёт проектирование образовательного комплекса для 1050 детей и детсада на 200 мест, в районе Филёвский Парк скоро завершат строительство школы на 375 учеников. Кроме того, в районе Проспект Вернадского ввели в эксплуатацию травматолого-ортопедический корпус городской клинической больницы, привёл примеры мэр Москвы.

Как передавало ИА Регнум, Собянин 14 июля сообщил, что на северо-востоке столицы новое жильё по программе реновации получили больше 5 тысяч семей. Для них возвели 41 дом в 13 районах. 15 старых зданий уже освободили, 41 дом снесли. На освобождённых местах начали возводить 13 жилых комплексов.