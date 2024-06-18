Москва, 18 июня, 2024, 13:09 — ИА Регнум. 104 семьи из Донского района Москвы получили новые квартиры большей площади или денежные компенсации на самостоятельное приобретение жилья в рамках программы коммерческого расселения в Москве. Их дома, 1949–1966 годов постройки, не были включены в городскую программу реновации.

ООО «СЗ 5 Донской» Один из расселяемых домов Донского района Москвы

Расселение семей проходит в рамках строительства жилого небоскрёба на Ленинском проспекте. Высота дома составит 274 метра (75 этажей).

«С 2021 года в локации, где возводится жилой комплекс, идет коммерческое расселение жильцов из домов старого фонда: квартиры выкупаются по стоимости выше рыночной, собственникам оказывается помощь в подборе нового жилья и полном юридическом сопровождении сделки», — пояснил руководитель отдела по работе с населением ООО «СЗ 5 Донской» Денис Кошелев. По его словам, семьи сами выбирают район для переселения и предпочтительный вариант квартиры. В случаях, когда жители предлагают свои варианты переезда в удобные для них районы Москвы, им помогают найти лоты.

Средняя общая площадь старых квартир составляет всего 32,8 квадратных метра. Новое жилье, приобретаемое взамен расселяемых квартир или комнат, в среднем в 1,8 раза больше — около 60 квадратных метров. Жители, ранее обладавшие комнатами или долями в квартирах, стали собственниками отдельных одно — и двухкомнатных квартир. Преимущественно люди выбирают квартиры по хорошо им знакомым оранжевой или серой ветках метро. Полностью процесс расселения первой очереди домов должен быть завершен к 2025 году.

Согласно данным компании, в период с 2021 по 2024 год 36% жителей выбрали свои новые квартиры с помощью застройщика, 46% предпочли компенсацию в денежном эквиваленте для самостоятельного подбора квартиры, а 18% переселяемых выбрали комбинированный вариант — покупку квартиры и получение денежной компенсации в качестве остатка средств, выделенных застройщиком на приобретение нового жилья, после его покупки.