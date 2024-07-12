Белгород, 12 июля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Александр Маслиенко погиб при исполнении служебного долга в селе Муром. Об этом 12 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«При исполнении служебного долга погиб Маслиенко Александр Александрович — начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа — подведомственного учреждения администрации муниципалитета», — написал он в своём Telegram-канале.

В момент атаки Маслиенко, являющийся подполковником полиции и ветераном боевых действий, помогал жителям села Муром, уточнил глава области.

Гладков отметил, что начальник управления посвятил жизненный путь служению родной земле, россиянам и Отечеству. Он также выразил самые глубокие соболезнования всем родным и близким Маслиенко.

Как передавало ИА Регнум, вечером 11 июля Гладков сообщил об о пяти раненных при атаке дрона ВСУ детях в Шебекино. Украинские боевики сбросили взрывное устройство с беспилотника во двор многоквартирного дома. Игравшие в тот момент на площадке во дворе дети получили ранения, и их госпитализировали, причём двоих в тяжёлом состоянии.

Позднее в этот же день глава минздрава области Андрей Иконников заявил, что врачи делают всё возможное для спасения детей. Он уточнил, что после проведения операций пострадавшим будут назначены консультации с федеральными центрами.

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов 12 июля рассказал, что один из раненных при атаке дрона ВСУ на Шебекино мальчик находится в крайне тяжёлом состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь, добавил он.