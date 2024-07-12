Москва, 12 июля, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Посольство Чехии в Москве облили красной краской. Об этом 12 июля сообщили «Известия».

Алексей Никольский/РИА Новости

Отмечается, что всего пострадали плакаты с изображением чешских городов и охранные турникеты. На ограде у входа видно большое красное пятно.

Инцидент произошел на улице Юлиуса Фучека. Последствия уже устраняют рабочие.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая правительство Чехии официально отозвало посла республики в России Витезслава Пивоньку. После его отъезда посольство Чехии фактически возглавил временный поверенный в делах страны Ян Ондржейка.

В феврале неустановленные лица в Харькове облили краской книжный магазин, который разместил объявление о приёме на макулатуру книг на русском языке. Как сообщили СМИ, облившим краской книжный магазин грозят расправой.