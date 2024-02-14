Харьков, Украина, 14 февраля, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Неустановленные лица в Харькове облили краской книжный магазин, который разместил объявление о приёме на макулатуру книг на русском языке. Об этом сообщило украинское издание «Фокус».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«В Харькове облили краской книжный магазин Vivat, который объявил сбор книг на русском», — говорится в материале.

Текст статьи дополняет фотография, на которой видно, что вместе с фасадом краской залили в том числе и само объявление на украинском языке. В нём обещаны скидки на покупки тем, кто сдаст русскоязычные книги.

«Поставь русскую книгу в угол. За каждые пять килограммов макулатуры — скидка 30% на чек на следующую покупку», — значится в рекламном объявлении.

Как сообщили СМИ, облившим краской книжный магазин грозят расправой. По информации журналистов, главарь националистического подразделения «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Константин Немичев призвал привлечь неизвестных к ответственности как коллаборационистов.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года суд во Львовской области приговорил к двум годам условно мужчину, который пытался продать в Сети флаг СССР. Украинские СМИ сообщили, подсудимый с таким решением не согласился. Он пояснил, что не знал о действующем на Украине запрете. Уточняется, что уголовное дело против него возбудили по заявлению другого гражданина Украины, увидевшего объявление в интернете.

Закон о так называемой декоммунизации, а фактически «дерусификации» на Украине приняли в 2015 году. С этого времени в стране началась, в частности, борьба с символикой и памятниками советского времени.

За восемь лет там демонтировали более 2 тыс. памятников советским деятелям, изменили названия более 900 населённых пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов.

С началом российской специальной военной операции на Украине начался новый этап борьбы со всем советским и русским. В мае 2023 года был принят закон, упрощающий процедуру получения разрешения на снос памятников, имеющих отношение к российской и советской истории и культуре.