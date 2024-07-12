Вашингтон, 12 июля, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Во время саммита НАТО в Вашингтоне лидеры 24 государств подписали «Украинский договор», который предполагает долгосрочную поддержку киевского режима. Документ вечером 11 июля опубликовали на сайте Европейской комиссии.

Kay Nietfeld/Global Look Press

В нём отмечается, что целью договора является координация и ускорение усилий по поддержке Киева в сфере безопасности, при этом безопасность Украины прямо связана с безопасностью стран из различных регионов мира, включая евроатлантический.

Подписавшие документ стороны также обязались поддерживать Украину до «победы» в конфликте с Россией, что включает в себя помощь военного характера и способствование модернизации ВСУ.

В договоре также утверждается, что в случае нападения на Украину в будущем стороны собираются провести саммит для определения дальнейших шагов по её поддержке.

В документе дважды перечисляются подписавшие его страны. В первом случае это США, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Затем к ним добавляются Чехия и Словения, договор также подписали Украина, Евросовет и Еврокомиссия.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что свыше 20 государств НАТО из 32 подписали с Киевом двусторонние соглашения о безопасности. Имеются в виду договоры, похожие на документ, подписанный президентом США Джо Байденом и главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Италии.

Совет ЕС 25 июня на уровне министров по европейским делам согласовал проект документа по обязательствам в области безопасности между сообществом и Киевом. Обсуждаемые гарантии безопасности касаются политической, военной и экономической помощи и должны действовать до вступления Украины в НАТО.

В МИД России неоднократно заявляли, что такого рода документы не обладают юридической силой. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, такие соглашения о поддержке украинской армии призваны сгладить эффект от принятого на Украине закона о мобилизации.