Вашингтон, 11 июля, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Более 20 стран НАТО из 32 подписали с Украиной двусторонние соглашения о безопасности. Об этом 11 июля заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Совета Украина — НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Двусторонние соглашения о безопасности с Украиной подписали уже более 20 стран НАТО», — уточнил Столтенберг.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 25 июня Совет Евросоюза на уровне министров по европейским делам согласовал проект документа по обязательствам в области безопасности между ЕС и Украиной. Обсуждаемые с Киевом гарантии безопасности касаются политической, военной и экономической помощи Украине и должны действовать до тех пор, пока страна не вступит в Евросоюз и НАТО.

Президент США Джозеф Байден и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали на полях саммита G7 в Италии соглашение по безопасности, рассчитанное на десять лет. В соглашении указано, что Вашингтон намерен предоставлять Киеву военную продукцию и разведданные, помогать с развитием ВПК и осуществлять подготовку военных.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 14 июня заявила, что это соглашение не имеет юридической силы. Дипломат назвала документ «просто бумажками». Она предположила, что задача соглашения об американской поддержке ВСУ состоит в том, чтобы сгладить эффект от закона о мобилизации на Украине.