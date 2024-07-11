Москва, 11 июля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. ВСУ за последние сутки в зоне специальной военной операции потеряли на всех направлениях до 2090 бойцов, заявил 11 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

Он сообщил, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение на переднем крае фронта. В зоне ответственности группировки ВСУ понесли самые большие человеческие потери

«ВСУ потеряли до 700 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, 155-мм самоходную британскую артиллерийскую установку AS-90, четыре 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две гаубицы L-119 производства Великобритании», — сообщил Конашенков.

Потери украинских бойцов в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили до 460 военных. Подразделения заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки, Берестовом Харьковской области, а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества.

В зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили до 355 военнослужащих, танк и шесть пикапов. Столько же военных потеряла украинская армия в боях с подразделениями группировки войск «Центр». ВС России на данном направлении улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Восход Донецкой Народной Республики.

Потери украинских бойцов в зоне восточной группировки войск составили до155 военнослужащих. Российские военные заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Жеребянки и Каменское Запорожской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля Конашенков сообщил, что ВСУ за сутки в ходе боёв потеряли в общей сложности 2100 бойцов. Кроме того, российские бойцы уничтожили немецкую БМП Marder», американскую гаубицу М777, а также станцию РЭБ «Анклав-Н» и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.