Москва, 12 июля, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила киевскому режиму, пытающемуся искоренить русский язык, решить языковой вопрос понижением возраста мобилизации.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Лечить язык киевский режим будет понижением возраста мобилизации», — написала Захарова в своём Telegram-канале 11 июля.

Таким образом российский дипломат в ироничной форме отреагировала на заявление уполномоченного по защите государственного языка Украины Тараса Кременя, выразившего недовольстве тем, что многие школьники плохо владеют украинским и склонны общаться на русском языке. По его мнению, эта проблема вызвана недостаточным использованием украинского языка в сфере обслуживания и на интернет-ресурсах.

Как передавало ИА Регнум, 19 июня на Украине в силу вступил принятый Верховной радой законопроект о запрете обучения на русском языке в детских садах. Кроме того, с 2026 года в детских садах начнётся обучение английскому языку. По информации украинских СМИ, по состоянию на октябрь 2023 года только 15% воспитанников детских садов в Киеве понимают украинский язык и говорят на нём. При этом около 65% детей используют как русские, так и украинские слова, а социализация проходит на русском языке.

В последние годы на Украине инициировали ряд законопроектов, в том числе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», направленных на принуждение населения использовать украинский язык во всех сферах жизни. 27 марта Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад, в котором признаётся, что русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению. В организации призвали Киев отменить запреты на мирные собрания лиц, идентифицирующих себя как этнических русских.