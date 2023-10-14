Киев, 14 октября, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Только 15% детей в детских садах Киева понимают украинский язык и разговаривают на нём, при этом порядка 20% дошкольников даже не понимают его. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По информации издания, даже не зная лексику, можно нормально взаимодействовать с другим говорящим через мимику и жесты, особенно это касается детей.

«А вот если исходить сугубо из лексики, то результат таков, что знание украинского у 20% киевских дошкольников близко к нулю», — говорится в материале.

Авторы уточняют, что порядка 65% детей используют как русские, так и украинские слова, при этом социализация всё равно проходит на русском, на котором проще общаться.

Издание отметило, что власти намерены создавать в детсадах украинские разговорные клубы для родителей и детей.

Как передавало ИА Регнум, преподавателя Государственного налогового университета в городе Ирпене (Киевская область) Любовь Воробьеву отстранили от работы за отказ вести лекции на украинском языке. Перейти с русского на украинский Воробьеву попросила одна из студенток. В ответ преподаватель заявила, что ведет лекции на русском языке уже 35 лет. При этом она разрешила студентке не посещать занятия. Воробьева преподает философию.

Офис уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Креминя осведомлен о конфликте и готовит по этому поводу официальное обращение.

Ранее Тарас Креминь предложил запретить использование русского языка в личном общении во всех украинских вузах, комментируя подобный шаг руководства Киево-Могилянской академии.

Он также призвал ввести во всех высших заведениях Украины должности «уполномоченных по защите госязыка», чтобы бороться с использованием преподавателями негосударственного языка в процессе занятий.