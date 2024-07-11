Белгород, 11 июля, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали от атак дронов ВСУ по населённым пунктам Борисовского района и Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил вечером 11 июля губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районе села Березовка движущийся легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Ранены водитель и пассажир. У одного мужчины минно-взрывная травма и контузия, у второго — закрытая черепно-мозговая травма, контузия, множественные осколочные ранения головы, туловища, лица, а также рук и ног», — написал он.

Гладков сообщил, что медики оценивают состояние раненых как средней степени тяжести. Их повезли в больницу. Также за медицинской помощью самостоятельно обратились двое мужчин, пострадавших от удара БПЛА по служебному автомобилю на автодороге Байцуры — Грузское. У них закрытые черепно-мозговые травмы, раненых отправили на скорой в областную больницу.

В селе Новостроевка-Вторая украинские военные атаковали с помощью дрона-камикадзе легковой автомобиль. От удара две женщины получили ранения рук и ног. От другого беспилотника начался пожар на территории частного дома, его потушили, но полностью сгорели надворные постройки и легковая машина. На места происшествия выехали оперативные службы. Информация о последствиях ударов ВСУ уточняется.

Как передавало ИА Регнум, утром Гладков сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении ещё троих при атаке украинских дронов по Шебекино. ВСУ нанесли удары по двум легковым автомобилям. Двоим пострадавшим понадобилась госпитализация, они получили осколочные ранения. Один пострадавший получил баротравму и ушиб поясницы, он сам обратился в больницу.

Днём 11 июля ВСУ снова атаковали Шебекино. Как сообщил губернатор области, пострадали пять женщин и двое мужчин. Двух пострадавших жительниц госпитализировали. Также от ударов украинских дронов получили повреждения два соцобъекта, три коммерческих объектах, 15 автомобилей. В трёх многоквартирных домах выбило окна, повреждены фасады.