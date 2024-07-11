Вашингтон, 11 июля, 2024, 22:06 — ИА Регнум. Белый дом считает авантюризмом, миротворческие усилия, которые предпринял с начала июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, так как он не согласовал свои действия с Киевом, заявил 11 июля журналистам советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Matt H. Wade

«Любой авантюризм, предпринятый без поддержки Украины, не согласуется с нашим подходом», — сказал он.

Журналисты также попросили Салливана прокомментировать сообщения, что Орбан координирует миротворческую деятельность с экс-президентом США Дональдом Трампом. Помощник американского лидера ответил, что «не готов спекулировать» на эту тему.

Как сообщало ИА Регнум, Орбан 2 июля встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским на Украине, чтобы обсудить урегулирование конфликта. 5 июля венгерский премьер прибыл в Москву, где эту же тему обсудил с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер отметил, что признателен Орбану за миротворческие усилия, хотя он в основном излагал западную точку зрения.

8 июля глава правительства Венгрии встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином и высоко оценил китайскую мирную инициативу. 11 июля Орбан после посещения саммита НАТО в Вашингтоне встретился с Трампом в его поместье в штате Флорида. Подробности встречи пока неизвестны.