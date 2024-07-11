* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 июля, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Гагаринский суд Москвы приговорил Леонида Гозмана (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к 8,5 года колонии заочно по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом 11 июля сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

ТАСС / Сергей Савостьянов

Отмечается, что суд признал Гозмана виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил России (п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК РФ).

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде.

Кроме того, Гозману в течение четырёх лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции Гозмана в Россию либо с момента его задержания на территории страны.

Как передавало ИА Регнум, Гагаринский суд Москвы заочно арестовалГозмана по уголовному делу о распространении фейков о российской армии.

В 2022 году он также был подозреваемым по делу о неуведомлении российских властей о наличии у него гражданства иностранного государства. 6 мая 2022 года Минюст внёс Гозмана в список СМИ — иностранных агентов.