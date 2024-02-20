* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 20 февраля, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Бывшего советника Анатолия Чубайса — Леонида Гозмана (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) заочно арестовали по уголовному делу о распространении фейков о российской армии, сообщили 20 февраля в Гагаринском районном суде Москвы.

Сергей Савостьянов/ТАСС Леонид Гозман (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)

«Избрать в отношении Гозмана Леонида Яковлевича меру пресечения в виде заключения под стражу заочно сроком на два месяца», — следует из решения суда.

Согласно части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), Гозману грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года Гозмана задержали сразу на выходе из спецприёмника, где он отбывал 15 суток административного ареста за публичное отождествление СССР с нацистской Германией. Тогда его задержали за статью, написанную в 2013 году в «Живом журнале».

В 2022 году он также был подозреваемым по делу о неуведомлении российских властей о наличии у него гражданства иностранного государства.

6 мая 2022 года Минюст внёс Гозмана в список СМИ — иностранных агентов.