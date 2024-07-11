Киев, 11 июля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Суд на Украине заочно приговорил координатора николаевского подполья Сергея Лебедева к 15 годам лишения свободы. Об этом 11 июля сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

Кадр из Телеграмм — канала «РИА Новости»

Отмечается, что Лебедева приговорили по статье о государственной измене, а также обвинили его в сборе разведывательных данных и корректировке воздушных ударов Вооружённых сил России.

Координатор николаевского подполья сообщает об ударах российских военных по военным и используемым в военных целях объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря 2023 года суд на Украине заочно приговорил к 15 годам лишения свободы главу ДНР Дениса Пушилина. Киев обвиняет главу республики в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности из-за его распоряжения о проведении референдума о воссоединении с Россией.

Позднее в этот же день Пушилин назвал приговор суда на Украине в свой адрес поводом для гордости. Глава региона отметил, что продолжит работать в этом направлении.

Одесский суд 8 ноября 2023 года заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Главу региона обвинили в финансировании региональной службы безопасности, а также в нарушении законов и обычаев войны.