На Украине заочно осудили координатора николаевского подполья
Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам лишения свободы подпольщика Лебедева
Киев, 11 июля, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Суд на Украине заочно приговорил координатора николаевского подполья Сергея Лебедева к 15 годам лишения свободы. Об этом 11 июля сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.
Отмечается, что Лебедева приговорили по статье о государственной измене, а также обвинили его в сборе разведывательных данных и корректировке воздушных ударов Вооружённых сил России.
Координатор николаевского подполья сообщает об ударах российских военных по военным и используемым в военных целях объектам на контролируемой киевским режимом территории.
Как сообщало ИА Регнум, 27 декабря 2023 года суд на Украине заочно приговорил к 15 годам лишения свободы главу ДНР Дениса Пушилина. Киев обвиняет главу республики в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационной деятельности из-за его распоряжения о проведении референдума о воссоединении с Россией.
Позднее в этот же день Пушилин назвал приговор суда на Украине в свой адрес поводом для гордости. Глава региона отметил, что продолжит работать в этом направлении.
Одесский суд 8 ноября 2023 года заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Главу региона обвинили в финансировании региональной службы безопасности, а также в нарушении законов и обычаев войны.