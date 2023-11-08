Одесса, Украина, 8 ноября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Одесский суд заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщило 8 ноября украинское издание «Страна. ua», опубликовав в своём Telegram-канале видео судебного заседания.

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Украинская прокуратура, работающая на подконтрольной Киеву части Херсонской области, 9 октября предъявила Сальдо обвинения в финансировании региональной службы безопасности, которую Украина сочла не предусмотренным законом вооружённым формированием.

Кроме того, ему предъявлены обвинения в нарушении законов и обычаев войны.

Как передавало ИА Регнум, в июне Сальдо сообщил, представители украинских властей совершили на него покушение. По его словам, 9 июня по приказу главы киевского режима Владимира Зеленского и главы главного управления разведки Украины Кирилла Буданова Киев устроил на него «настоящую охоту». Вычислив предполагаемые места нахождения Сальдо в Херсонской области, украинские войска выпустили по ним более десяти высокоточных английских ракет «Экскалибур».

Это не первое покушение на главу Херсонской области. В июле 2022 года злоумышленники заложили бомбу на пути следования автомобиля Сальдо. Однако трагических последствий удалось избежать, боеприпас был вовремя обнаружен и обезврежен, а сам глава региона не пострадал.