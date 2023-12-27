Киев, 27 декабря, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Суд на Украине заочно приговорил главу ДНР Дениса Пушилина к 15 годам тюрьмы. Об этом стало известно 27 декабря.

Petrov Sergey/Global Look Press Глава ДНР Денис Пушилин

«Ему инкриминировано посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность», — говорится в сообщении в Telegram-канале генпрокурора Украины.

Как пояснили в ведомстве, обвинение предъявили из-за распоряжения Пушилина о проведении референдума о воссоединении с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Одесский суд заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Основанием послужило финансирование региональной службы безопасности, которую Украина считает незаконным вооружённым формированием, и якобы нарушения им законов и обычаев войны.