Донецк, 27 декабря, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин рад, что его на Украине заочно приговорили к 15 годам тюрьмы. Об этом он 27 декабря сообщил «РИА Новости».

Pavel Kashaev/Global Look Press Глава ДНР Денис Пушилин

«Для меня это повод гордиться — даже вражеская прокуратура признала моё участие в организации возможности для людей Донбасса сделать свой выбор», — сказал он.

Пушилин подчеркнул, что продолжит дальше работать в этом направлении.

Как сообщало ИА Регнум, о приговоре главе ДНР объявила 27 декабря пресс-служба генпрокуратуры Украины. В ведомстве сообщили, что поводом для этого стало распоряжение Пушилина о проведении референдума о воссоединении с Россией.

В ноябре суд в Одессе заочно приговорил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Его обвинили в финансировании региональной службы безопасности, которую Киев назвал незаконной организацией. Его также обвинили в нарушении законов и обычаев войны.

Договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик и Запорожской и Херсонской областей 30 сентября 2022 года подписали в Георгиевском зале Кремля главы регионов и президент РФ Владимир Путин. Территории вернулись в состав России по итогам референдумов.