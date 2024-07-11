Ростов-на-Дону, 11 июля, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Выживший участник захвата заложников в СИЗО №1 Ростова-на-Дону Даниил Камнев (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) признал свою вину в подготовке другого теракта. Он планировал взорвать здание МВД в Кисловодске, сообщили 11 июля «Известия».

Эрик Романенко/ ТАСС

В судебном заседании по делу о подготовке теракта в Кисловодске в 2021 году Камнев участвовал по видеосвязи из СИЗО-2 в Таганроге, где он содержится до вынесения приговора.

В ходе заседания ему предъявили обвинение по пяти статьям УК РФ, в том числе в незаконном изготовлении взрывчатки (ст. 223.1), в содействии террористической деятельности (ст. 205.1), в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205. 3).

На вопрос судьи, признаёт ли он в полной мере свою вину в подготовке теракта в Кисловодске, Камнев ответил утвердительно.

Отмечается, что Камнев планировал вместе с женой в марте 2021 года взорвать здание МВД в Кисловодске и изготовил две снайперские винтовки. Силовики предотвратили теракт, в рамках уголовного дела задержали 17 человек — участников запрещённого на России международного религиозного объединения, действовавших на территории Ставрополья.

Как выяснилось позже, за полгода до попытки теракта Камнев вступил в группировку «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также следствие установило, что он перевёл тысячу рублей участнику международной террористической организации, действующей на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, Камнев — единственный выживший участник захвата заложников в ростовском СИЗО 16 июня. Он вместе с пятью подельниками захватил двух сотрудников изолятора. Пятерых бандитов силовики ликвидировали во время штурма, Камнева суд отправил под арест до 15 августа. О том, что один из захватчиков выжил, стало известно 25 июня. Адвокат Камнева сообщил, что он находится в больнице.

Источник в правоохранительных органах сегодня сообщил, что Камнева перевели на амбулаторное лечение и что он начал давать показания.