Ростов-на-Дону, 25 июня, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Один из захвативших заложников в СИЗО Ростова-на-Дону террористов Даниил Камнев (физическое лицо, внесённое в РФ в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), выжил и находится в больнице. Эту информацию, ранее появившуюся в СМИ, подтвердил адвокат подозреваемого.

Эрик Романенко/ТАСС

Правозащитник рассказал, что опознал своего клиента по одному из видео из СИЗО.

«Да, опознал его. Он жив, со слов судьи. Находится в больнице», — процитировал «Коммерсантъ» адвоката.

Сам он пока не навещал подзащитного в больнице, поэтому ничего не знает о его состоянии. Адвокат также сообщил, что Камнев также проходит обвиняемым по делу о подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня утром в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро заключённых смогли выбраться из камер и захватили в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Преступники потребовали оружие и машину, чтобы уехать. Захватчики назвали себя сторонниками ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России). Трое из тех, кто захватил заложников, в 2023 году готовились взорвать здание Верховного суда в Карачаево-Черкесии. Сотрудники ФСБ тогда пресекли преступление и задержали злоумышленников.

Следственный комитет по факту ЧП возбудил уголовное дело по статье о захвате заложников. К СИЗО прибыли сотрудники ОМОНа, и вскоре после этого пресс-служба ФСИН сообщила о ликвидации боевиков, а также о том, что никто из заложников не пострадал.

Один из террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, выжил. Как рассказал источник в правоохранительных органах, он ранее принял ислам и стал сторонником одного из радикальных его течений. Его признали виновным в участии в деятельности экстремистской организации, после вынесения приговора он находился в ростовском изоляторе. После штурма в СИЗО Камнев оказался единственным из преступников, кто оставался в живых, врачи сумели спасти его жизнь. Пятерых его сообщников ликвидировали.

Адвокат Дмитрий Аграновский заявил журналистам, что тела тех, кто захватил заложников в СИЗО, не передадут родственникам и не сообщат о месте захоронения. Согласно законодательству, такая процедура предусмотрена в отношении тех, против кого уголовное преследование прекратили из-за их смерти.

Журналисты выяснили, что частный дом в одном из сёл Малгобекского района Ингушетии, в котором проживал предполагаемый захватчик заложников в ростовском СИЗО, оказался заброшенным. Выяснилось, что в соседнем доме живёт семья дяди подозреваемого, а неподалёку также в частном доме проживают его родители.