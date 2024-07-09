Вашингтон, 9 июля, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в последнее время начал гораздо чаще запинаться во время своих публичных выступлений. На это 8 июля обратила внимание американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Manuel Balce Ceneta/AP/TASS Президент США Джо Байден

Отмечается, что у американского лидера бывают периоды, когда он оживленно реагирует на происходящее вокруг и сохраняет внимание к деталям, однако чаще всего бывает наоборот.

«В другое время он забывчив, запинается и с трудом доносит свои мысли. По словам людей, которые лично общались с президентом, подобные оплошности участились», — говорится в публикации.

По словам авторов материала, не видевшиеся с президентом США некоторое время люди при личной встрече с ним удивляются тому, каким медлительным он стал. Так, летом прошлого года бывший советник Байдена завил коллеге, что его встреча с американским лидером оказалась «нехорошей» и что глава Белого дома заметно постарел с момента их последней встречи.

Другой бывший советник Байдена назвал его теледебаты с экс-президентом США Дональдом Трампом переломным моментом, потому что после них многие сторонники действующего американского лидера пересмотрели свои взгляды.

«Дебаты в Атланте заставили многих людей собрать воедино грызущие их опасения по поводу остроты ума Байдена, которого они долгое время лелеяли», — заявил газете один из источников.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня The Wall Street Journal по итогам интервью с более чем 45 осведомлёнными политиками написала, что состояние и уровень вовлечённости Байдена в дела за закрытыми дверьми переменчивы и показывают признаки ухудшения. По информации газеты, в некоторые дни глава Белого дома вёл свободные и спонтанные разговоры с республиканцами, а в другие он «бормотал и, казалось, полагался на записи».

В конце февраля 81-летний Байден, являющийся самым возрастным президентом США, прошёл очередное медобследование в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. По его итогам глава Белого дома заявил, что у него «всё замечательно», а врачи не выявили ничего нового по сравнению с 2023 годом.

Позднее терапевт Байдена Кевин О’Коннор раскрыл результаты медобследования, в ходе которого у главы Белого дома выявили различные недуги. У президента США выявили «обструктивное апноэ во сне», проявляемое прекращением лёгочной вентиляции. По его словам, это может способствовать нарушению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта.