Вашингтон, 10 июля, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Действующий глава Белого дома США Джозеф Байден работает президентом на полставки из-за проблем со здоровьем. Такое заявление сделал экс-президент США и политический оппонент американского лидера Дональд Трамп, выступая 9 июля перед сторонниками в штате Флорида. Трансляцию вела на YouTube-канале консервативная медиакомпания RSBN.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

«Джо Байден — это президент, который работает неполный рабочий день, когда все вы работаете сверхурочно, чтобы выжить. А он работает на полставки… потому что он психически нездоров», — указал Трамп и добавил, что супруге президента США Джилл Байден нужно предъявить обвинения за жестокое обращение с пожилыми людьми.

Кроме того, Трамп в очередной раз назвал Байдена самым плохим президентом в истории страны.

Трамп периодически позволяет публично высказываться в адрес своего оппонента-демократа Байдена в оскорбительной манере, ссылаясь на защиту свободы слова, которую гарантирует первая поправка к конституции США. При этом Трамп придерживается рамок, установленных законом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как пояснил Трамп, действующий президент США Байден продолжит борьбу за пост главы США, так как отказаться от предвыборной гонки ему не позволит самолюбие.

Сам Байден 6 июля заявил, что откажется от участия в предвыборной гонке, только если «Господь всемогущий» спустится с небес и скажет ему так поступить.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что никто из союзников Соединённых Штатов не сомневался в способностях американского лидера Байдена руководить страной после провальных дебатов президента США с его политическим оппонентом Трампом.