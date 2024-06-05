Вашингтон, 5 июня, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Состояние и уровень вовлеченности президента Соединённых Штатов Джо Байдена в дела за закрытыми дверьми переменчивы и показывают признаки ухудшения, пишет The Wall Street Journal по итогам интервью с более чем 45 осведомлёнными политиками.

(сс) Matt Johnson

Отмечается, что большую часть своей карьеры Байден пользовался репутацией искусного переговорщика, однако за последний год мнение политиков о его профессионализме значительно ухудшилось.

«По словам тогдашнего спикера палаты представителей Кевина Маккарти и двух других людей, знакомых с переговорами, в прошлом году, когда Байден вел переговоры с республиканцами палаты представителей о повышении потолка долга, его поведение и знание деталей, казалось, менялись изо дня в день», — пишет издание.

Так, в некоторые дни у главы Белого дома были «свободные и спонтанные разговоры с республиканцами, а в другие он бормотал и, казалось, полагался на записи».

Кроме того, когда в январе Байден встречался с конгрессменами, чтобы обсудить соглашение о финансировании Украины, он временами говорил очень тихо и читал по заметкам, чтобы сделать очевидные выводы, а также делал длительные паузы и так надолго закрывал глаза, что некоторые в комнате задавались вопросом, не «отключился ли он».

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля 81-летний Байден проходил очередное медобследование в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. По данным пресс-пула Белого дома, осмотр продолжался почти 2,5 часа. Байден позднее заявил, что у него «всё замечательно», а врачи не выявили ничего нового по сравнению с 2023 годом.

Терапевт президента США Кевин О’Коннор раскрыл результаты медицинского обследования, в котором у Джо Байдена выявили различные недуги. Заключение доктора распространила администрация главы Белого дома. В документе говорится, что у Байдена выявили «обструктивное апноэ во сне», проявляемое прекращением лёгочной вентиляции, это может способствовать нарушению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта.

В свою очередь, экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления 23 февраля на мероприятии для своих сторонников в городе Рок-Хилл (штат Южная Каролина) заявил, что Байден может «не дотянуть» до ноябрьских выборов. По мнению Трампа, с Байденом может произойти что угодно ещё до начала выборов, поскольку состояние здоровья действующего главы государства вызывает серьёзные опасения.

Бывший спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти в эфире Fox Business заявил, что глава Белого дома пользуется блокнотами, телесуфлёрами, разными записями даже во время частных встреч с небольшим числом людей. По мнению политика, в возрасте Байдена не стоит занимать такую должность, он больше не «тот человек», каким был в предыдущие годы.