Москва, 26 сентября, 2023, 02:07 — ИА Регнум. С 1 октября вступают в силу новые правила Центрального Банка России, позволяющие быстрее выявлять телефонных мошенников, сообщил резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

«Это очень правильное действие, может быть, немного запоздалое», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм».

С начала октября ЦБ будет получать от банков максимально полную информацию о фигурантах мошеннических переводов. До этого указывался лишь конечный получатель похищенного, а новые правила позволят раскрыть информацию о спорных переводах по более чем 50 признакам.

Так, сомнительными будут оцениваться случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических точках. Кроме того, под подозрение падёт оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона. Также банки должны обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с компьютера или нового телефона.

По словам Белавина, для помощи наименее защищённым слоям населения — пенсионерам — нужны механизмы, позволяющие предупредить вред, а чтобы выявить признаки возможного мошенничества нетрудно дополнить имеющуюся базу новыми стандартами безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что некоторые мошенники перед совершением преступления составляют «профили» своих жертв, применяя персональный подход, в отличие от тех, кто действует наугад. Первая группа преступников рассчитывает на везение, а вторая — собирает сведения о потенциальной жертве заранее. Юрист отметил, что такую информацию злоумышленники могут получить не только из баз данных, которые были украдены, но и из социальных сетей. Мошенник может распознать уязвимые места человека, а после — выстроить сложную схему обмана своей жертвы, предупредил Соловьёв.

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники начали применять новую схему обмана россиян, выкладывая в интернет шаблоны документов для финансовой отчётности, которые содержат вирусы. Пользователь скачивает документ, после чего на его компьютере запускается программа удалённого доступа. С помощью неё хакеры могут дистанционно менять банковские реквизиты в договорах компании.