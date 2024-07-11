Калининград, 11 июля, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Проректора по научной работе Балтийского федерального университета им. И. Канта Максима Демина назначили временно исполняющим обязанности ректора с 11 июля, сообщили в пресс-службе вуза.

Виталий Невар/РИА Новости

Там отметил, что соответствующий приказ подписал глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Дёмин является кандидатом физико-математических наук. В университете он работает с 2016 года. В 2018 возглавил научный блок вуза. на его счету 28 научных публикаций в журналах, входящих в перечень Scopus, три реализованных гранта научных фондов.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля в Калининграде правоохранители задержали ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Фёдорова. Там отметили, что все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме. На проведение приёмной кампании инцидент не повлияет.

За комментариями по вопросу следственных действий в вузе посоветовали обращаться в правоохранительные органы.

Празднее стало известно, что ректора и его заместителя Елену Мялкину подозревают в присвоении денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, подозреваемые разработали незаконную схему денежных поощрений подчинённых работников. С её помощью они присвоили свыше 18 млн рублей. Суд арестовал Фёдорова. В СИЗО он пробудет до 8 сентября 2024 года.