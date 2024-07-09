Калининград, 9 июля, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Фёдорова и его заместителя Елену Мялкину подозревают в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Максим Григорьев/ТАСС Ректор Балтийского федерального университета им. И. Канта Александр Федоров

По версии следствия, подозреваемые разработали незаконную схему денежных поощрений подчинённых работников. С её помощью они присвоили свыше 18 млн рублей.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о присвоении и растрате денежных средств, совершённых группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

«Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-разыскных мероприятий, проведённых УФСБ России по Калининградской области», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее о задержании ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Фёдорова сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу вуза. Там отметили, что все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме. На проведение приёмной кампании инцидент не повлияет.

За комментариями по вопросу следственных действий в вузе посоветовали обращаться в правоохранительные органы.

Фёдоров возглавлял университет с 2019 года. Правоохранители задержали его в Калининграде.