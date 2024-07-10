Суд арестовал ректора Балтийского университета по делу о растрате ₽18 млн
Калининград, 10 июля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова отправили под стражу. Такую меру пресечения 10 июля ему избрал Ленинградский районный суд Калининграда.
Обвиняемый в растрате и присвоении в особо крупном размере фигурант уголовного дела останется в СИЗО до 8 сентября.
«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», ― огласил решение судья.
Как сообщало ИА Регнум, о задержании ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Фёдорова сообщили в пресс-службе вуза. Там отметили, что все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме. На проведение приёмной кампании инцидент не повлияет.
За комментариями по вопросу следственных действий в вузе посоветовали обращаться в правоохранительные органы.
Правоохранители задержали Фёдорова в Калининграде. В СК заявили, что ректора и его заместителя Елену Мялкинуподозревают в присвоении денежных средств в особо крупном размере.
По версии следствия, подозреваемые разработали незаконную схему денежных поощрений подчинённых работников. С её помощью они присвоили свыше 18 млн рублей.