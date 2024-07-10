Калининград, 10 июля, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Федорова отправили под стражу. Такую меру пресечения 10 июля ему избрал Ленинградский районный суд Калининграда.

СК России. Кадр из видео Александр Федоров

Обвиняемый в растрате и присвоении в особо крупном размере фигурант уголовного дела останется в СИЗО до 8 сентября.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», ― огласил решение судья.

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Как сообщало ИА Регнум, о задержании ректора Балтийского федерального университета имени Канта Александра Фёдорова сообщили в пресс-службе вуза. Там отметили, что все подразделения и службы БФУ работают в штатном режиме. На проведение приёмной кампании инцидент не повлияет.

За комментариями по вопросу следственных действий в вузе посоветовали обращаться в правоохранительные органы.

Правоохранители задержали Фёдорова в Калининграде. В СК заявили, что ректора и его заместителя Елену Мялкинуподозревают в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

По версии следствия, подозреваемые разработали незаконную схему денежных поощрений подчинённых работников. С её помощью они присвоили свыше 18 млн рублей.