Москва, 11 июля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Первым мероприятием, которое пройдёт в национальном центре «Россия», станет Международный научно-фантастический симпозиум-выставка «Создавая будущее». Об этом 11 июля сообщает пресс-служба дирекции выставки достижений «Россия».

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Симпозиум пройдёт с 4 по 6 ноября. Его миссия — возродить интерес общества к индустрии проектирования будущего через поддержку государства и бизнеса. Симпозиум поможет вовлечь молодёжь в научно-техническое творчество. Кроме того, он объединит усилия писателей-фантастов и футурологов.

Участниками симпозиума станут исследователи и учёные, прогнозисты и футурологи, писатели-фантасты, а также представители органов власти. Они обсудят, как распространение искусственного интеллекта повлияет на будущее, каким будет цифровое государство, какую роль играют традиционные ценности в условиях технологического прогресса и когда человечество сможет начать освоение других планет.

Отмечается, что ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным сотрудники выставки «Россия» пригласили его на мероприятие.

«Мы очень хотели бы в качестве первого проекта национального центра снова начать изобретать будущее. Мы хотели бы вас пригласить на Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее», — приводит пресс-служба слова руководителя контура «Наследие» Александра Молчанова, который обратился к главе государства.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия одноимённой выставки-форума на ВДНХ.

Выставка-форум «Россия» проходила на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года. На её площадке прошли 689 звёздных концертов, более 800 мероприятий деловой программы, 41 зарядка, 22 флешмоба, 19 масштабных фестивалей и не только.

По плану выставка должна была закрыться в апреле. Однако президент глава государства предложил продлить её до 8 июля из-за большой популярности.

Политолог Анна Ширинкина рассказала, что выставка стала площадкой для большого количества молодёжных мероприятий и после распоряжения российского лидера эта успешная практика найдёт продолжение.

Председатель Оргкомитета выставки-форума «Россия» Сергей Кириенко 6 июля на торжественной церемонии награждения её участников заявил, что масштабная международная выставка-форум «Россия» в Москве вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.