Вашингтон, 11 июля, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Североатлантический альянс в 2025 и 2026 годах проведёт свои следующие саммиты в Нидерландах и Турции, заявили в НАТО 10 июля.

Moncloa/Global Look Press

Организация приняла такое решение по итогам заседания в Вашингтоне, где проходит текущий саммит стран — участниц блока. На сайте альянса опубликовали соответствующую декларацию, куда внесли места новых встреч.

В Нидерландах саммит проведут в городе Гаага. Нынешняя встреча военного блока, которая началась 9 июля, стала юбилейной — она посвящена 75-й годовщине образования организации. Мероприятие продлится до 11 июля.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что до начала следующего саммита НАТО страны — участницы альянса договорились подготовить рекомендации по стратегическому подходу к отношениям с Россией. Члены блока также выразили решимость по продолжению сдерживания Москвы и противодействия ей.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко отметил, что российская сторона не ожидает внезапных шагов от НАТО в рамках саммита в Вашингтоне. Он уточнил, что все решения, принятые на этой встрече, будут нацелены на эскалацию конфликта вокруг Украины.