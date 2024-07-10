Москва, 11 июля, 2024, 01:06 — ИА Регнум. Россия не ожидает внезапных шагов от НАТО в рамках саммита альянса в Вашингтоне, заявил 10 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Он уточнил, что все решения, приятные на встрече в США, будут направлены на эскалацию украинского конфликта.

«Мы ничего от этого саммита не ожидаем. Поскольку они известны, все эти решения, они будут, к сожалению, направлены не на мирное решение украинского кризиса, а на дальнейшую эскалацию того, что происходит на Украине», — сказал замглавы МИД в ходе выступления на полях дискуссионного клуба «Валдай».

Он подчеркнул, что все шаги, которые обсуждаются на саммите НАТО, ни к чему хорошему не приведут. Руденко также отметил, что российские власти примут все необходимые меры, чтобы обезопасить РФ от шагов, о которых объявят страны Североатлантического альянса в рамках встречи в Вашингтоне.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что первый день саммита НАТО в Вашингтоне продемонстрировал истинную агрессивную сущность альянса. Дипломат пояснил, что этот военный блок слепо следует по пути эскалации, повышая риски возникновения третьей мировой войны.

В рамках открытия встречи НАТО в Вашингтоне генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметил, что его организация не может позволить России победить в конфликте на Украине. Он добавил, что блок расценивает успех РФ как самую большую угрозу для себя.