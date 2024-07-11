Варшава, 11 июля, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Североатлантический альянс привёл в полною готовность в Польше свою систему противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, сообщили представители организации 10 июля.

Комплекс ПРО Aegis Ashore

Соответствующее заявление появилось на сайте НАТО. Объект находится в посёлке Редзиково в Поморском воеводстве.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал это событие важным шагом для трансатлантической безопасности и готовности НАТО противостоять возможным ударам баллистических ракет.

Указанная система ПРО способна перехватывать ракеты малой и средней дальности (РСМД). В сообщении альянса утверждается, что Aegis Ashore якобы носит исключительно оборонительный характер. Также говорится, что она является ключевым компонентом системы, расширенный оперативный потенциал которой обсуждался на саммите НАТО, который проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля американское министерство обороны предупредило, что в 2026 году США начнут размещать на территории Германии свои дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие. В заявлении Пентагона уточнялось, что в частности речь идёт о системах SM-6 и Tomahawk.

Ранее, 28 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна реагировать на действия США. Глава государства пояснил, что, судя по всему, Москве необходимо начать производство ракет средней и меньшей дальности.

3 июля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что США стремятся найти средства устрашения России, однако российское руководство не поддаётся на шантаж и будет балансировать действия Вашингтона по РСМД.