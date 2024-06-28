Москва, 28 июня, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Россия должна реагировать на действия США, судя по всему, нужно начать производить ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), заявил 28 июня президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Антон Денисов/РИА Новости

«Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем исходя из реально складывающейся ситуации принимать решения о том, где, если это потребуется для обеспечения нашей безопасности, их размещать», — заявил российский лидер.

Президент обратил внимание на то, что США не только производят системы ракет средней и меньшей дальности наземного базирования (РСМД), но и привозят их на учения в Европу, в частности в Данию.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности действовал между США и Россией с 1987 года. В августе 2019 года США официально вышли из договора. Документ запрещал производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также распространялся на ракеты с обычным и ядерным зарядом.

После этого США также отказались от ратификации соглашения об адаптации Договора об обычных вооружённых силах в Европе и вышли из Договора по открытому небу.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва ответит отказом от моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если Вашингтон разместит такие системы в любом регионе мира, включая азиатско-тихоокеанское и европейское направления. Рябков отметил, что настрой Вашингтона по размещению РСМД носит необратимый характер.