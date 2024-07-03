Москва, 3 июля, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки стремятся найти средства устрашения России, однако Москва не поддаётся на шантаж и будет балансировать действия Вашингтона по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД), заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Они видят в нас геополитического противника, они таким же образом относятся и к Китаю. Соответственно, они считают, что нужны средства, которые будут «устрашать». Но мы на шантаж не поддаёмся, мы будем это балансировать», — сказал замглавы МИД на полях Гражданского форума БРИКС.

Рябков добавил, что в настоящее время Вашингтон продолжает свою политику одностороннего подхода. Так, США до сих пор пытаются «взвинтить» обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Балтике. Помимо этого, замглавы МИД РФ напомнил о заявлениях Пентагона по поводу допустимых атак на Крым американским оружием.

Как передавало ИА Регнум, власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер добавил, что Крым, по мнению Соединённых Штатов, является частью Украины.

Украинские войска 23 июня нанесли по Крыму удар пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них перехватили силы ПВО, подрыв осколочной боевой части пятой ракеты произошёл в воздухе. В результате четыре человека, в том числе двое детей, погибли, ещё 153 получили ранения.

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого обсуждался вопрос о дальнейших действиях РФ на фоне одностороннего моратория на развёртывание РСМД. Глава государства подчеркнул необходимость производства ударных систем и их последующего размещения с целью обеспечения безопасности России.