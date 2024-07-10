Москва, 10 июля, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Акция «Служу Отечеству», которую совместно проводят государственный фонд «Защитники Отечества» и российское общество «Знание», стартовала в России 10 июля в День воинской славы, сообщили в пресс-службе «Знания».

пресс-служба общества «Знание»

В первый день в ней приняли участие 4 тысячи человек из более чем 30 регионов РФ. Акция проходит в рамках трека «Знание. Герои». До конца лета к проекту должны присоединиться все 89 субъектов России.

На мероприятии перед молодыми людьми выступили военные корреспонденты Александр Сладков, Евгений Поддубный, Виталий Акиньшин, Владислав Кустов, Георгий Мамсуров, Евгений Лисицын, глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев, ведущий программы «Время покажет» на Первом канале, создатель и главный редактор канала «Политическая Россия» Руслан Осташко.

Кроме того, со слушателями пообщались полковник инженерных войск Герой России Рустам Сайфуллин и ветераны специальной военной операции (СВО). Всего выступили около 100 лекторов.

Молодёжи рассказали о выборе жизненного пути, патриотизме и героизме, ответственности за свои действия, а также об основах информационной безопасности и о том, как не стать жертвой вербовки в социальных сетях.

Лекторы отмечали, что особую ценность представляет помощь волонтёров, которые отправляют на передовую вещи и письма для бойцов. Ветераны СВО рассказали присутствующим истории своей боевой службы. В Белгородской области говорили о главных качествах русских солдат, включая их самопожертвование, милосердие, доброту и готовность всегда прийти на помощь.

пресс-служба общества «Знание» Евгений Поддубный

Военкор Евгений Поддубный подчеркнул, что сила духа русского военного является главным орудием России. Он заострил отдельное внимание на преемственности поколений, истинном патриотизме и любви к родине.

«Это и есть формирование той самой, как мне кажется, верной социальной нормы, когда любить свою родину: свой край, своих людей и вообще свой большой дом — это нормально. К сожалению или к счастью, без просветительских усилий этого добиться невозможно», — сказал корреспондент.

В Рязанской области выступил военкор Владислав Кустов. В ходе беседы с ребятами он указал на важность мероприятий о спецоперации.

«Такие мероприятия еще важно проводить потому, что это востребовано, детям действительно интересно, они задают вопросы и максимально вовлекаются во все истории, которые сегодня они слышали от участника СВО и от меня, военного корреспондента», — заявил журналист.

В Горно-Алтайске встречу провели в Центре дополнительного образования «Космос». Здесь выступил социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества», ветеран спецоперации Игорь Черников. Он рассказал школьникам о боевом опыте и показал присутствующим питона по прозвищу Ангелина. По словам Черникова, эта рептилия стала для него талисманом за линией фронта и напоминанием о доме.

«У меня связи с родными долго не было. А так через змею я чувствовал связь с домом. Полгода со мной она отвоевала. Позитива от неё много было», — пояснил ветеран.

В Московской области с воспитанниками лагеря пообщался Герой России Рустам Сайфуллин.

«Мы передаем свой жизненный, боевой опыт, направляем наших детей в то русло, чтобы они были в будущем были полезны не только для своей семьи, но и для государства. Сегодня дети задавали вопросы — в них нет фальша, они спрашивают от сердца то, что их интересует. А наша обязанность 6ответить правильно, искренне, дать на все исчерпывающие ответы», — отметил полковник.

По замыслу авторов проекта, акция «Служу Отечеству» должна вовлечь ветеранов патриотического воспитания молодёжи, что является ключевым фактором. Заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва заявила, что ребята относятся к таким встречам с интересом.

«Сейчас формируется совершенно новая система патриотического воспитания, в которой ключевую роль играют те, кто встал на защиту интересов России. Ветераны СВО как никто другой могут донести до юных ребят правду о подвиге, о Родине, о мужестве. Молодёжь очень позитивно воспринимает рассказы героев, которые сами с большим энтузиазмом берутся за такую работу», — сказала она.

Акция будет проходит в различных форматах, включая лекции, мастер-классы и встречи с ветеранами спецоперации. Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль рассказал о цели проекта.

«Акция «Служу Отечеству» — это уникальная возможность для молодого поколения встретиться с героями, которые прямо сейчас своей самоотверженностью пишут великую историю нашей Родины. Такие встречи дадут возможность ребятам глубже понять значимость патриотизма и гражданской ответственности, вдохновиться подвигами реальных людей, которые заслуживают признания и вечной памяти. И наша общая задача — сделать так, чтобы эта память связывала все поколения россиян. Планируем, что в рамках акции пройдёт более тысячи лекций, мастер-классов с ветеранами СВО и военными журналистами», — пояснил он.

Общество «Знание» разработало в рамках акции методические материалы и проводит обучение спикеров. За год фонд «Защитники Отечества» задействовал в патриотическом воспитании молодежи более 3,5 тысячи ветеранов СВО. Организация выступила инициатором более 25 тысяч мероприятий патриотической направленности по всей стране, в которых приняли участие почти 500 тысяч молодых людей.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря президент России Владимир Путин назвал очень востребованным участие бойцов специальной военной операции в патриотическом воспитании молодёжи. Он также добавил, что это чрезвычайно важный процесс.