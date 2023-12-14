Москва, 14 декабря, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Участие бойцов специальной военной операции России в патриотическом воспитании молодёжи весьма востребовано, заявил 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

«Она (такая работа — Прим. ред.) в высшей степени востребована. Это очевидные вещи, особенно на переломном моменте развития нашей страны, как у нас сейчас. Свыше тысячи ваших коллег и товарищей по оружию, которые отслужили и вернулись, работают в школах и с детскими подростковыми коллективами. Мы будем расширять эту работу», — сказал президент, отвечая на вопрос участника СВО.

Патриотическое воспитание молодёжи — чрезвычайно важный процесс, добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года в приветствии участникам международного научно-практического форума «Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность» президент отметил, что оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей. Сбережение исторической памяти, патриотическое воспитание молодёжи — чрезвычайно важное дело, подчеркнул Владимир Путин.