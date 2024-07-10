Москва, 10 июля, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Общественное движение «Ветераны России» направило певцу Валерию Меладзе официальное предложение продать одну из зарубежных вилл и направить вырученные деньги на помощь участникам СВО. Соответствующий документ имеется в распоряжении ИА Регнум.

Виталий Белоусов/РИА Новости Валерий Меладзе

Предложение решили направить артисту после появившейся в СМИ информации о его желании восстановить репутацию в России.

Движение пригласило Меладзе присоединиться к гуманитарным миссиям в зоне СВО.

«Мы также предлагаем Вам рассмотреть возможность продажи одной из вилл за рубежом и направить средства на помощь добровольцам, военнослужащим и подразделениям, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации», — указано в письме.

В тексте подчёркивается, что такой шаг подтвердит слова артиста и позволит оказать ощутимую поддержку участникам СВО.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Меладзе устроили «королевский» приём в ресторане на Рублёвке. Музыканты заведения сыграли для певца персональный сет из иностранных джазовых композиций. Сотрудники отметили, что Валерию музыка понравилась, но он отказался оставлять чаевые музыкантам.

В апреле 2023 года руководитель Федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией Виталий Бородин сообщил ИА Регнум, что прокуратура проверит певца на предмет финансирования ВСУ. По его словам, за год певец заработал огромную сумму. Есть мысли, что деньги, которые Меладзе зарабатывал в России, пошли на поддержку ВСУ, пояснил Бородин.

В начале января 2023 года Меладзе, выступая на корпоративном мероприятии в Дубае, произнес националистический лозунг в ответ на «слава Украине». В конце марта стало известно, что концерты Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово, в Ростове-на-Дону, которые должны были состояться в апреле 2023 года, были отменены.