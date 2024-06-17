Москва, 17 июня, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Певцу Валерию Меладзе, который по сообщениям в СМИ, вернулся в Россию ради выступления на корпоративе за 12 миллионов рублей, устроили «королевский» приём в ресторане на Рублёвке. Музыканты заведения сыграли для певца персональный сет из иностранных джазовых композиций. Сотрудники отметили, что Валерию музыка понравилась, но он отказался оставлять чаевые музыкантам. Об этом ИА Регнум рассказал один из сотрудников ресторана.

NatashaEgorova98

17 мая в СМИ появились сообщения о том, что Меладзе вернулся в Москву. Музыканта заметили в ресторане Marani, куда он пришел поесть в компании нескольких мужчин. Это первый раз, когда Меладзе засняли в Москве с января 2023 года, когда он, выступая на корпоративе в Дубае ответил на приветствие украинских националистов.

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Корреспоенденты ИА Регнум связались с грузинским рестораном, в котором заметили Меладзе. Но администратор заведения сказала, что видео сняли не в их ресторане, и певца они сегодня не принимали у себя. Однако, один из сотрудников ресторана рассказал, что Меладзе у них действительно был с компанией друзей.

«Он не просто у нас был, наши музыканты специально для него поменяли репертуар и сыграли несколько иностранных джазовых композиций. При этом объявив, что песни звучат специально для Валерия Меладзе. Меладзе песни понравились, он поблагодарил музыкантов, сказал добрые слова, но не оставил чаевых, что обидно», — рассказал сотрудник.

Также мужчина добавил, что Меладзе ни с кем не фотографировался, но некоторые гости отметили в своих соцсетях, что обедали 16 июня вместе с певцом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в апреле 2023 года Генпрокуратура поручила столичному надзорному ведомству провести проверку Меладзе на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщал руководитель Федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией Виталий Бородин.